PADOVA – Un incendio è divampato in una sezione dello stabilimento Elbi a Limena, in provincia di Padova.

Una nube di denso fumo nero si alza verso il cielo ed è visibile da chilometri di distanza. Il rogo è divampato attorno alle 14.20 a causa di un malfunzionamento all’impianto fotovoltaico. In pochi minuti sono arrivati sul posto i vigili del fuoco con tre mezzi, che sono all’opera per contenere le fiamme.

Per scongiurare ogni rischio, il sindaco ha emanato una nota, diffusa sulla pagina Facebook dell’amministrazione comunale, in cui in via precauzionale si richiede a tutti i cittadini residenti nelle vicinanze di chiudere porte e finestre e di evitare di stare all’aperto. Sul posto sono già operativi i mezzi di soccorso e sono in corso le analisi per verificare il grado di tossicità del fumo.