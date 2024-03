Lo scatto panoramico fatale: escursionista precipita per 100 metri e muore. Una donna di circa 50 anni è caduta in un dirupo ed è deceduta durante un’escursione al Passo del Lupo sul Monte Conero a Sirolo (Ancona). La vittima, originaria dell’Est Europa, è caduta mentre era in compagnia di altre persone, tra cui familiari, che stavano effettuando l’escursione con lei.

Dopo la segnalazione al numero d’emergenza, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco da Osimo e da Ancona e il soccorso alpino: il corpo senza vita dell’escursionista è stato recuperato dal personale dell’eliambulanza che ha trasportato il cadavere a bordo con il verricello e poi all’ospedale di Torrette ad Ancona.

Nel tentativo di aiutare la donna precipitata, sono andati in difficoltà anche gli altri componenti del gruppo che, pur non avendo problemi fisici, avevano perso l’orientamento sul sentiero. A terra, i vigili del fuoco, insieme al personale del soccorso alpino, hanno riportato in zona sicura gli altri componenti della compagnia. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire l’accaduto.