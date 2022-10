Lo spacciatore con il reddito di cittadinanza: hashish, cocaina e... il sussidio dallo Stato

Spacciatore con il reddito di cittadinanza: la Guardia di Finanza di Pordenone ha arrestato un uomo originario dell’Afghanistan che deteneva droga nella propria abitazione. Quasi 2 chili di hashish e 123 grammi di cocaina. L’uomo risulta aver percepito, fino a luglio scorso, anche il reddito di cittadinanza. L’operazione è scattata dopo un periodo di osservazione dell’immobile in cui l’uomo era domiciliato. Al suo interno i militari hanno trovato e sequestrato, nascosti tra confezioni di cibo, effetti personali, bagagli e indumenti, 24 “panetti” e 70 dosi confezionate di hashish. Ma anche 130 dosi e 2 sacchetti di cocaina. Sequestrati anche contanti, in banconote di vario taglio, per oltre 39 mila euro, possibile provento dello spaccio.

