Lockdown sì: 44%. Regioni a colore 30%. Tutto aperto 14%. E non fa figli

Lockdown, un altro? Ora e subito? E, se non proprio lockdown come l’anno scorso tappati in casa, qualcosa di molto simile con tutto chiuso e chiuso davvero? Ora e subito tre o quattro settimane di tutto chiuso fino all’inizio della primavera e soprattutto della stagione (quando mai verrà) dei vaccini a pioggia? Dice sì a questa ipotesi il 44 per cento degli intervistati in un sondaggio Corriere della Sera-Pagnoncelli.

Uno su tre per l’altalena allargo-restringo

Il 30 per cento invece degli intervistati si pronuncia per continuare con l’attuale sistema delle Regioni che assumono e mutano colore pandemico con relativo allargarsi o restringersi delle misure anti contagio.

Tutto aperto per il 14 per cento

Secondo sondaggio il 14 per cento è per il tutto aperto. Una minoranza, netta se sondaggio preciso. Una minoranza però assai rumorosa, se sondaggio preciso. Una minoranza, se così stanno le cose, sovra rappresentata in tv, sui giornali, sui social.

Da notare il 12 per cento che risponde: non so. C’è più saggezza di quanto appaia in questo non so, è dura da dire ma il cittadino comune è molto difficile abbia nozioni, conoscenze tali da rendere su argomenti come questi la sua opinione poco più di un umore fondato su una sensazione.

Lockdown non fa figli

A proposito di sensazioni, forse ricorderete: un anno fa si diceva che tutti tappati e costretti in casa per due mesi sarebbe stato boom di concepimenti e nascite. Qualcun altro dubitava. Aveva ragione: lockdown non fa figli. A dicembre 2020 calo dei nati del 21 per cento (i concepiti durante lockdown). Nell’anno aumento acquisti pillole anticoncezionali dell’11 per cento e calo ricerche Google alla parola gravidanza ai minimi dal 2008, l’anno della crisi finanziaria. Lockdown non fa figli, la paura del futuro anche immediato è stata la sensazione dominante anche tra le quattro mura di casa.