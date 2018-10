NUORO – Un’anziana di Loculi, Nuoro, cade in un pozzo e muore.

Rimedia Serra, 70 anni, è precipita dentro il pozzo nel suo podere in campagna in località Sa Pauledda ed è morta. Un nipote di 20 anni della pensionata, non vedendola tornare a casa, è andato a cercarla e ha scoperto la tragedia intorno alle 19.30 di martedì 30 ottobre.

Il giovane ha allertato subito i Carabinieri che hanno chiamato i vigili del fuoco per estrarre il corpo dal fondo della cavità. Ma quando l’anziana è stata portata all’esterno per lei non c’era più nulla da fare. Sul posto, anche un’ambulanza del 118 e i Carabinieri della stazione di Galtellì con i colleghi della Squadriglia di Iloghe al lavoro per ricostruire la dinamica della caduta. I militari propendono per le cause accidentali: una delle ipotesi è che abbia ceduto la copertura del pozzo.