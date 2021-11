Un militare della Guardia di Finanza di Lodi, Francesco Cacciapuoti, è stato trovato morto nella mattinata di ieri, martedì 2 novembre, all’interno della sua abitazione nel centro storico della città. Immediatamente, la Procura della Repubblica di Lodi ha aperto un’inchiesta. Non risulta ci fossero segni di violenza nell’appartamento in cui stato scoperto il cadavere: l’ipotesi prevalente, per ora, è quella del suicido.

Chi era il militare

Francesco Cacciapuoti, 30enne maresciallo della Guardia di Finanza, racconta ilmerdianonews, “era napoletano e aveva un forte legame con Giugliano. Qui, infatti, aveva frequentato il Liceo De Carlo e successivamente aveva intrapreso la carriera militare che lo aveva portato nel Nord Italia. Era in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Lodi”.

Sant’Agata Feltria (Rimini): carabiniere di 57 anni si uccide in caserma con la pistola d’ordinanza

Solo qualche giorno fa, a Rimini, un carabiniere si è ucciso sparandosi con la pistola d’ordinanza in caserma.

La tragedia si è consumata nella serata di mercoledì 27 ottobre: il militare, di 57 anni, ha compiuto l’insano gesto nel suo ufficio, sparandosi con la pistola d’ordinanza.