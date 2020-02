LODI – E’ rimasto schiacciato da un Tir che stava effettuando manovra nel piazzale dell’azienda. E’ morto così un operaio di appena 20 anni in una ditta di logistica a Tavazzano con Villavesco, alle porte di Lodi.

La vittima, di nazionalità indiana, era residente in provincia di Sondrio. Inutile l’intervento del 118. Sul posto l’Ats e i carabinieri. Immediata l’allerta al 118 ma quando i sanitari sono giunti sul posto, per il giovane non c’era, ormai, già più niente da fare.

Alla guida del tir c’era il padre del ragazzo stesso. L’uomo era impegnato nel fare retromarcia quando è avvenuto l’incidente mortale. Le indagini di carabinieri e Ats puntano anche a capire se, per caso, ci sia stato anche un malfunzionamento del mezzo pesante a concausa dell’incidente.

Fonte: Ansa