ROMA – Lombardia, bollettino Coronavirus di domenica 31 maggio: i dati sui morti sono in miglioramento, così come quello sui contagi a Milano.

Sono 210 i nuovi positivi in Lombardia con 12.427 tamponi effettuati, e il totale dei contagiati dal coronavirus in regione è di 88.968. Il rapporto positivi-nuovi tamponi è 1,7%, mentre sabato 30 maggio era 1.5% quando c’erano stati 221 casi in più con 14.301 tamponi.

In calo i nuovi decessi che sono 33 per un totale complessivo di 16.112 morti in regione. Ieri i decessi erano stati 67. Calano sia i ricoverati in terapia intensiva (-2, 170) così come quelli negli altri reparti (-176, 3.131). Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.

I tamponi effettuati sono stati complessivamente 12.427, per un totale complessivo di 753.874. Gli attualmente positivi sono 20.996 (-813) con un totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia di 88.968.

Oggi i nuovi casi positivi sono stati 210, i guariti/dimessi 990 per un totale complessivo di 51.860.

Lombardia, i dati provincia per provincia

Sono solo 13 i nuovi positivi a Milano città e sono 32 in tutta la città metropolitana di Milano. E’ il dato più significativo dei contagi nelle province lombarde che vedono ancora Brescia (+44) e Bergamo (+43) tra le zone più colpite della regione.

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri: a Milano 23.076 (+32) di cui a Milano città 9.788 (+13). A Bergamo 13.366 (+43), Brescia 14.768 (+44), Como 3.853 (+13), Cremona 6.459 (+11), Lecco 2.743 (+7), Lodi 3.474 (+6), Sondrio 1.463 (+3) e Varese 3.619 (+25).

Sono questi i dati resi noti da Regione Lombardia. (Fonti: Ansa e Agi)