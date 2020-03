ROMA – Almeno 1400-1500 nuovi contagiati in Lombardia. A mezzogiorno dell’11 marzo, quindi i dati sono ancora parziali. I numeri li ha dati il governatore Attilio Fontana a Italia7Gold.

E mancano ancora ore rispetto al bollettino ufficiale della Protezione Civile (o al resoconto giornaliero della Lombardia che finora è stato dato via social dall’assessore Gallera). Se i numeri fossero confermati, sarebbe una bruttissima botta per una regione già sull’orlo del collasso.

Fontana ha detto: “Purtroppo il numero di persone contagiate aumenta in maniera consistente, stiamo finendo di raccogliere i dati ma ci sono circa 1400-1500 nuove persone contagiate. Se non riusciamo a bloccare questo virus, rischiamo di andare fuori controllo con il nostro sistema sanitario”.

E poi ancora: “Bisogna esportare il modello Codogno a tutta la Lombardia perché ha dimostrato di funzionare. Codogno è l’unico posto in Lombardia dove i contagi si sono ridotti”.

Fontana: “Per gli spostamenti non cambia niente”

“Gli spostamenti non sono stati modificati, abbiamo chiesto un’ulteriore chiusura dei luoghi di aggregazione e di incontro”: ha previsato Fontana. Per gli spostamenti, “rimane tutto come prima – ha precisato Fontana – si potrà andare a fare la spesa, muoversi per lavoro o per motivi di salute”.

“Dobbiamo fare sacrifici – ha ribadito – dobbiamo rimanere in casa, dobbiamo essere pronti a rinunciare anche al guadagno, ai momenti di piacevolezza, a qualunque cosa”.

“Abbiamo chiesto di rimodulare il servizio pubblico secondo le necessità che derivano da queste misure” nuove che sono state chieste al governo. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a Sky. “Abbiamo parlato con il ministro Boccia, stanno valutando le nostre richieste”, ha aggiunto Fontana. “Fate presto, i numeri stanno aumentando”, l’appello del governatore al governo. (Fonte Ansa)