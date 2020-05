MILANO – La Lombardia da sola totalizza oggi 28 maggio, 382 nuovi casi di pazienti positivi al coronavirus, il 64% del totale del Paese.

Sono 1486 i pazienti giudicati guariti oggi, 28 maggio, in Lombardia, per un totale che sale a 49.296.

Gli attualmente positivi ammontano a 22.913. I tamponi effettuati sono stati pari a 15.507 e la percentuale dei casi positivi è del 2,5%.

Le terapie intensive diminuiscono di due unità, a 173, i ricoverati scendono di 156 unità, a 3470.

A Milano i nuovi casi sono stati pari oggi a 39 e a 76 nell’intera provincia, con una sostanziale stabilità rispetto a ieri, quando erano ammontati a 41 e 68.

Nelle altre province lombarde si registra una crescita dei casi a Brescia, da 33 a 90, mentre a Bergamo sono 69, a Como 31 e a Sondrio 23.

Numeri più contenuti per Monza e Brianza (14), Lodi (13), Cremona (13), Varese (12), Pavia (9), Lecco (5) e Mantova (2).

I numeri del resto d’Italia

Nel dettaglio, riferisce la Protezione Civile, i casi attualmente positivi sono 6.072 in Piemonte, 3.750 in Emilia-Romagna, 2.025 in Veneto, 1.380 in Toscana, 1.145 in Liguria, 3.405 nel Lazio, 1.346 nelle Marche, 1.012 in Campania, 1.395 in Puglia, 458 nella Provincia autonoma di Trento, 1.145 in Sicilia, 336 in Friuli Venezia Giulia, 824 in Abruzzo, 157 nella Provincia autonoma di Bolzano, 33 in Umbria, 200 in Sardegna, 23 in Valle d’Aosta, 170 in Calabria, 163 in Molise e 34 in Basilicata. (fonte AGI)