Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha annunciato la presentazione, entro martedì, del ricorso al Tar contro il Dpcm che colloca la Regione in zona rossa. “I nostri avvocati hanno predisposto il ricorso che tra stasera e domani mattina verrà depositato al Tar del Lazio. Si impugna nella parte dei criteri, facendo riferimento agli scenari anziché all’incidenza”.

Fontana e il ricorso sulla Lombardia in zona rossa

“Io sono assolutamente convinto che l’interpretazione più corretta dei parametri dovrebbe prevedere che la Lombardia si trovi in zona arancione e non in zona rossa. C’è un documento tecnico che ribadisce l’importanza fondamentale dell’incidenza piuttosto che sull’Rt“: è quanto spiegato dal governatore della Lombardia Attilio Fontana.

Fontana ha spiegato che il Dpcm che relega la regione Lombardia in zona rossa verrà impugnato “nella parte dei criteri sulla classificazione delle zone perché si fa riferimento a scenari e rischi e non all’incidenza”.

“L’Rt è un parametro strutturalmente in ritardo. Nel caso specifico si riferisce alla settimana dal 23 al 30 dicembre, mentre l’incidenza è un parametro molto più aggiornato e aderente alla realtà. Noi crediamo che il governo debba dare maggior peso al parametro dell’incidenza. Crediamo che le nostre richieste, supportate da tutte le regioni in Conferenza Stato-Regioni, avrebbero dovuto essere prese in considerazione o quanto meno guardate in modo diverso”.

Nello specifico, Fontana ha fatto notare che “il parametro Rt non è accettabile visto che ci sono regioni che hanno 360 di incidenza e sono in zona arancione. Le regioni come la Lombardia che hanno un’incidenza di 130 invece sono in zona rossa”.

Il motivo del ricorso

Per il ministero della Salute l’indice di contagio Rt della Lombardia è alto: a 1.39.

Tredici regioni davanti alla Lombardia per numero di contagi ogni centomila abitanti, dodici per numero di tamponi ogni mille abitanti, prima per numero di tamponi e vaccini: “Ecco perché – ha scritto Attilio Fontana pubblicando le tabelle delle Regioni – presentiamo ricorso: i dati giornalieri confermano una situazione ben lontana dalla necessità di una zona rossa per la Lombardia”. (fonte ANSA)