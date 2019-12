TORINO – Tragedia nella notte tra mercoledì e giovedì alle porte di Torino. Un uomo marocchino di 40 anni è morto dopo essere stato travolto da un’auto sulla strada provinciale che collega Lombriasco al cuneese.

Secondo una prima ricostruzione sembra che l’uomo fosse sdraiato sul ciglio della strada, e per questo motivo tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella del suicidio. La conducente dell’auto che l’ha investito si è fermata a prestare soccorso e ha chiamato il 118, ma i i tentativi dei medici di rianimarlo sono stati vani.

La presenza dell’uomo a bordo strada era già stata segnalata in precedenza. Non si esclude che fosse morto prima ancora di essere investito. Un’altra ipotesi è che l’uomo sia caduto per un malore e poi sia stato colpito dall’auto. (Fonte: Ansa)