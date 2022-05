Lonate del Garda, bimba di 2 anni cade in piscina e muore dopo 2 giorni di coma

E’ morta dopo due giorni di coma la bambina di due anni che venerdì è caduta in piscina mentre la famiglia era riunita a casa della nonna. Tutto è avvenuto ina una piccola frazione di Lonate del Garda, San Tomaso, in provincia Brescia.

La prima ricostruzione

La bambina era a casa della nonna e sono stati proprio i parenti ad accorgersi del corpo in acqua.

E’ stato lo zio della bimba ad accorgersi delle scarpine che galleggiavano in acqua e subito si è tuffato per portarla in salvo, ma quando l’ha tirata fuori dalla piscina era già in fin di vita.

Immediata la chiamata ai soccorsi e poi il trasferimento in ospedale in condizioni disperate. Ma per la piccola non c’è stato nulla da fare.