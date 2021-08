Lonato (Brescia): imbocca il cavalcavia in costruzione senza accorgersene, precipita con l’auto nel vuoto

Un automobilista di 49 anni alla guida della sua auto avrebbe imboccato un cavalcavia ancora in costruzione senza accorgersene. La strada era ancora in costruzione ed era chiusa al traffico. L’uomo è precipitato per alcuni metri nel vuoto con la sua auto ed è vivo per miracolo.

Precipita con l’auto nel cantiere Tav di Campagna di Lonato (Brescia)

E’ avvenuto negli scavi del cantiere Tav di Campagna di Lonato, una frazione di Lonato del Garda in provincia di Brescia. Ad avvertire i soccorsi è stato lo stesso conducente che ha riportato solo ferite lievi. E’ stato soccorso dall’automedica e da un’ambulanza. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale.

L’uomo è stato trasferito in ospedale in codice giallo. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri.

No Tav: “Ennesima tragedia sfiorata, colpa dei cancelli aperti”

Il Coordinamento No Tav Brescia-Verona ha paralto di ennesima tragedia sfiorata: “Nel pomeriggio un’automobile ha imboccato un ponte in costruzione a pochi metri dall’autostrada. Giunto all’apice del ponte, che lì terminava, il conducente non è riuscito a frenare in tempo e la sua auto ha effettuato un clamoroso volo nel vuoto, schiantandosi al suolo. Il conducente fortunatamente sembra non aver riportato lesioni gravi. Nonostante la strada dovesse essere chiusa al pubblico, abitanti e attivisti di Lonato ci segnalano che già da ieri i cancelli erano aperti, come quasi sempre purtroppo”.