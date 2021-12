Longiano, schiacciato da sacco di bicarbonato di 4 quintali: morto il custode dello stabilimento agroalimentare

Longiano, morto schiacciato da sacco di bicarbonato di 4 quintali. Stava svolgendo alcune mansioni, probabilmente stava spazzando, all’interno dello stabilimento dell’azienda agroalimentare Martini – situata lungo la Via Emilia a Longiano, non lontano da Cesena – quando è stato schiacciato da un grosso sacco contenente bicarbonato, dal peso di 400 chilogrammi, staccatosi dall’alto.

Morti bianche: Longiano, schiacciato da sacco di bicarbonato di 5 quintali

A perdere la vita – così riportano i quotidiani cesenati – un uomo di 54 anni. Il custode della ditta, di origine campana e che da tempo viveva in una casa all’interno del perimetro aziendale. Lascia moglie e due figli. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri.

L’allarme al 118 è scattato intorno alle 16.15. In quel momento qualcuno ha scorto il corpo del 54enne schiacciato dal sacco caduto dall’alto. Sul posto sono giunti i sanitari con un’ambulanza e un’automedicalizzata ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Nello stabilimento romagnolo sono arrivati anche i Carabinieri di Longiano e gli uomini della Medicina del lavoro dell’Asl di Cesena, per la ricostruzione della vicenda e verificare cosa possa avere provocato la caduta del grosso sacco.