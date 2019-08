Lonigo (Vicenza), malore in auto: finisce contro un muro e muore

LONIGO (VICENZA) – Incidente mortale giovedì 22 agosto a Lonigo, in provincia di Vicenza. Un uomo di 64 anni, residente nella frazione di Madonna, è deceduto forse in seguito ad un malore mentre era alla guida della sua auto.

L’uomo, riferisce il Giornale di Vicenza, intorno alle 7 di mattina è uscito da un bar in cui era andato a fare colazione e, dopo aver detto ad alcuni altri clienti di avere un forte mal di stomaco, è salito in macchina e si è diretto in ospedale.

Solo dopo mezzo chilometro, però, l’uomo ha avuto un malore e ha perso il controllo dell’auto, che è finita contro il muro della farmacia comunale, all’incrocio tra via Roma e via Trieste.

Secondo le prime informazioni sembra che a causare la morte del conducente non sia stato tanto l’impatto, non troppo violento, quanto un probabile infarto. Sull’incidente sono in corso indagini da parte della polizia stradale, intervenuta sul posto. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Fonte: Il Giornale di Vicenza