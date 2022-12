L’operatrice della casa di riposo che ruba i gioielli agli anziani ricoverati

Aveva preso dei gioielli a due pazienti di 91 e 81 anni di una casa di riposo a Rho, in provincia di Milano. Uno degli anziani ha dato l’allarme e i carabinieri, dopo le indagini, hanno individuato un’operatrice sociosanitaria come autrice del furto. La donna, ucraina, ha subito ammesso le sue responsabilità. I preziosi sono stati restituiti ai pazienti e l’operatrice è stata denunciata per furto aggravato.

