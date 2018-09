SIRACUSA – Un ragazzo di 19 anni è stato fermato dalla polizia perché sospettato di aver ucciso con diverse coltellate al collo e proprio sulla porta di casa l’infermiera Loredana Lopiano ad Avola, in provincia di Siracusa, il 27 settembre. Si tratta di Giuseppe Lanteri, ex fidanzato della figlia della vittima, che era a casa nel momento in cui l’aggressione si è verificata.

L’omicidio è avvenuto intorno alle 7.30 del mattino di giovedì. La Lopiano ha aperto la porta di casa e si è ritrovata davanti una persona armata di coltello che l’ha colpita più volte al collo. La figlia ha subito dato l’allarme, ma l’infermiera si è accasciata in una pozza di sangue e i soccorsi sono stati inutili.

La polizia ha subito indirizzato i sospetti verso l’ex fidanzato della figlia di Loredana e poco dopo la mezzanotte del 28 settembre, dopo una caccia all’uomo, Lanteri è stato trovato, interrogato e trasferito in carcere.