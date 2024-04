La figlia muore in ospedale a causa di un incidente in auto. Sua mamma non resiste al dolore e tre giorni dopo muore anche lei. I fatti sono avvenuti in provincia di Venezia la settimana appena conclusa. Loredana Corona, 57 anni, non ce l’ha fatta a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente ed è morta nell’ospedale Angelo di Mestre nella notte tra lunedì e martedì. La donna, i cui funerali si sono svolti nella giornata di sabato nella chiesa di San Benedetto di Campalto, lascia il marito Paolo e i due figli Lisa e Pierluigi.

Lo schianto è avvenuto mentre stava andando a trovare la mamma Domenica Loddo, 83 anni. La donna viveva in una rsa che si trova a Musile di Piave: dopo aver appreso la notizia della morte della figlia, l’83enne è anch’essa deceduta probabilmente per il dolore della scomparsa della figlia.

L’incidente di Loredana Corona

A causare l’incidente mortale sarebbe stato un malore che la 57enne ha avuto mentre guidava per andare a trovare sua mamma, affidata ad una casa di riposo a causa degli impegni di lavoro e di famiglia. Loredana Corona, mentre era alla guida ha invaso la corsia opposta e si è scontrata frontalmente con un’altra auto a poche centinaia di metri dal Ponte della Vittoria di Musile. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una terza auto che ha tamponato le due vetture ferme in mezzo alla strada. Le due conducenti dei veicoli coinvolti hanno riportato conseguenze lievi. Loredana è invece apparsa subito grave: dopo essere stata portata al Città del Piave di San Donà e stata trasportata all’Angelo di Mestre dove è deceduta la notte stessa. E tre giorni dopo la sua famiglia ha dovuto piangere un altro decesso: quello di Domenica, la mamma di Loredana.