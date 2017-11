PADOVA – Investì un ciclista e non si fermò a prestare soccorso. Paolo Baggio, imprenditore di Loreggia di 52 anni, è stato assolto dall’accusa di omissione di soccorso. Il motivo? Il ciclista era “invisibile”. Baggio colpì con lo specchietto un uomo africano di 35 anni, che era in bici e non aveva né fanalino, né giubetto catarifrangente in un punto della strada al buio.

Carlo Bellotto sul quotidiano Il Mattino di Padova scrive che i fatti risalgono al 22 maggio 2013, intorno alle 23,30. Baggio stava guidando la sua vettura, una Bmw X6, quando ha urtato il ciclista senza accorgersene e ha proseguito il suo viaggio. L’uomo, originario del Togo, è caduto riportando lesioni guaribili in 7 giorni e l’automobilista è stato denunciato per omissione di soccorso: