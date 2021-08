Prima l’ha aggredita e poi è rimasto per ore a vegliare sul corpo senza vita della sua padrona. E’ morta così Lorenza Pioletti, 63 anni, sbranata in casa dal suo cane.

La tragedia si è consumata a Pieve Vergonte, in Piemonte. La vittima è stata trovata in casa in una pozza di sangue: aveva vistose ferite alla testa e al collo e profondi segni sulle braccia e sulle gambe, segno probabilmente che la donna abbia provato in qualche modo a difendersi.

Accanto a lei il suo cane, sospettato numero uno.

Lorenza Pioletti sbranata dal cane, l’allarme del fratello

A dare l’allarme è stato il fratello della donna che si era spaventato per i rumori sospetti provenienti dal piano di sopra, proprio nell’appartamento in cui viveva Lorenza Pioletti.

All’arrivo dei soccorsi però per la donna non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Verbania e i vigili del fuoco.

Secondo una prima ricognizione del medico legale a causare la morte della donna potrebbe essere stato un profondo morso dietro al collo.

Lorenza Pioletti sbranata, il cane affidato ad un canile

Il cane è stato portato con facilità via dall’appartamento: verso i soccorritori non ha mostrato molta aggressività.

“Non era trascurato: era ben nutrito, vaccinato e coperto di assicurazione. Finché ha potuto lo portava fuori nei prati vicino a casa”, racconta il sindaco Maria Grazia Medali.

E’ stato affidato ad un canile in attesa che le autorità competenti riescano a ricostruire cosa sia effettivamente successo all’interno dell’abitazione.