ROMA – Un motociclista di soli 32 anni, Lorenzo Carbone, è morto in un incidente stradale verificatosi sulla provinciale che collega Campi Salentina a Guagnano, in provincia di Lecce. L’uomo ha perso il controllo della sua Kawasaki all’altezza di una rotatoria ed è finito fuori strada. Sul posto sono intervenuti operatori del 118 e i carabinieri.

Il sito Lecceprima ricostruisce l’incidente con maggiori dettagli, spiegando che “l’uomo viaggiava a bordo di una Kawasaki Z750 quando, per cause in corso di accertamento, ha avuto un impatto con una Lancia Lybra, rimasta danneggiata nella parte anteriore e laterale di sinistra. I veicoli probabilmente viaggiavano in direzioni opposte. Dopo la collisione moto e centauro sono scivolati per diverse decine di metri, terminando la corsa in un canale di scolo delle acque contiguo al bordo della strada. Ai carabinieri di Campi Salentina il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente”. (Fonti Ansa e Lecceprima).