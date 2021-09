Lorenzo Colonna è morto in un incidente stradale a Codroipo, era candidato con la Lega (foto Ansa)

L’agente di commercio Lorenzo Colonna è morto tragicamente in un incidente stradale. Era tra i candidati della Lega per le prossime elezioni amministrative.

Lorenzo Colonna è morto a 44 anni, si era candidato alle prossime elezioni amministrative con la Lega

Udinetoday.it ricostruisce le dinamiche del suo incidente mortale e fornisce ulteriori dettagli sulla vittima. Lorenzo Colonna aveva 44 anni, era originario di Latisana, e si era candidato con la Lega per le elezioni amministrative del prossimo ottobre.

L’uomo aveva la residenza a Udine, in via Aquileia. L’incidente mortale si è verificato nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 settembre. L’impatto mortale è avvenuto a Codroipo, nel tratto in cui la Pontebbana assume il nome di viale Venezia.

Come spiega udinetoday.it, Colonna svolgeva da anni la professione di agente di commercio. Di recente aveva deciso di tentare la fortuna anche in politica candidandosi con la Lega per le prossime elezioni amministrative.

Lorenzo Colonna è morto in seguito ad un incidente stradale in tarda notte

Tornando alle dinamiche dell’incidente, l’uomo stava rientrando a casa in tarda notte. Sarebbero state le 3 o le 4 di notte. Mentre era alla guida della sua auto Alfa Romeo, sarebbe andato fuori strada. La sua vettura avrebbe terminato la corsa in un terrapieno che costeggia la carreggiata. L’impatto sarebbe stato mortale.

Non sono note le cause dello sbandamento. Potrebbe essersi trattato di un malore o di un colpo di sonno. Le indagini sono ancora in corso.