ALESSANDRIA – Lorenzo D'Angelo, 28 anni, di Tortona (Alessandria), pugile dilettante della Boxe Voghera, è morto all'alba di sabato 26 maggio in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 99, schiantandosi contro un palo della luce. D'Angelo proveniva da Rivanazzano e viaggiava in direzione Tortona quando la sua auto, dopo una curva, è uscita di strada finendo contro il palo in cemento, abbattendolo, e finendo nel campo adiacente.

Sul posto dell’incidente, in territorio comunale di Castellar Guidobono, tra Casalnoceto e Viguzzolo, sono intervenuti polizia stradale, carabinieri e agenti della polizia locale dell’Unione Basso Grue Curone. Nulla da fare per D’Angelo.

Il 28enne tortonese era molto noto in zona per la sua passione per i motori e per la sua attività sportiva agonistica: praticava kick boxing e boxe e proprio nel pugilato, tre settimane fa, ha sostenuto il suo ultimo match con la canotta della Boxe Voghera. Lorenzo D’Angelo lascia i genitori e una sorella più piccola.