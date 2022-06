Lorenzo Fragola dopo un attacco di panico. Il cantante pubblica su Tik Tok un video in cui appare, alle 4 di notte, con il volto trasfigurato e il respiro affannoso. Fragola ha voluto scelgiere un social come questo per spingere la gente a non nascondersi e a non chiudersi in se stessi. Per Fragola, in momenti come questi bisogna chiedere aiuto.

Lorenzo Fragola, il video alle 4 del mattino dopo un attacco di panico

“Ho registrato questo video alle 4 del mattino, subito dopo aver avuto un attacco di panico»”, ha detto Fragola. “È un’esperienza terribile, ma volevo mostrarlo per dire a tutti quelli che soffrono di questa cosa che bisogna parlarne e farsi aiutare. Si tratta di un disturbo e non c’è vergogna alcuna”.

Fragola non è l’unico a parlarne: prima di lui la Ferragni, Fedez, Ultimo e De Martino

Come scrive Vanity Fair, Lorenzo Fragola non è l’unico a parlare di attacchi di panico. Prima di lui lo ha fatto la Ferragni, Fedez, Ultimo e Stefano De Martino. Tanti anche all’estero: Harry Styles, Bella Hadid, Selena Gomez, Lewis Hamilton.

Aurora Ramazzotti è stata scelta come testimonial della legge per l’istituzione dello psicologo di base in Lombardia. La figlia di Eros e Michelle, da sempre si batte per far togliere lo stigma a chi si fa aiutare da un terapeuta.

Clicca qui per vedere il video