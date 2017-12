ROMA – Si fa chiamare Lorenzo Wagner, ma in altre occasioni si è presentato come Giovanni e con tanti altri nomi. E’ un gigolò col vizietto della truffa: ha già raggirato decine di donne, per poi svanire nel nulla.

L’ultima vittima si chiama Giovanna, 55 anni, di Bologna. Alla trasmissione Chi l’ha visto? la donna ha raccontato la sua storia e descritto il modus operandi del gigolò-truffatore che l’ha sedotta e abbandonata dopo essersi fatto consegnare l’incredibile somma di 10 mila euro.

Giovanna e Lorenzo si sono conosciuti in chat. Lui l’ha corteggiata a lungo, con modi galanti: le ha raccontato di essere proprietario di un agriturismo e di essere politicamente attivo e vicino alla Lega Nord. Nei video che la donna ha mostrato in diretta con Federica Sciarelli, l’uomo si dice innamorato e desideroso di incontrarla.

Alla fine, dopo lunghe insistenze, Giovanna accetta l’invito e incontra il suo corteggiatore a Bologna. Lui la convince a prestargli l’ingente somma per un investimento vantaggioso. Poi sparisce nel nulla.

L’agriturismo che diceva di possedere si chiama Villa Silvana, ma ovviamente non è di sua proprietà. Anche quello è il frutto di una truffa: lì Lorenzo Wagner ha soggiornato per un mese e mezzo per poi scappare via senza pagare.