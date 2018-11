ROVIGO – Tremendo frontale all’alba di sabato 17 novembre a Loreo, in provincia di Rovigo. Nello schianto è morta una donna veneziana, Cinzia Baccaglini, di Cavarzere. Aveva 37 anni.

La vittima si trovava alla guida della sua Toyota Aygo quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con una Bmw Serie 3, condotta da un 32enne di Porto Viro (Rovigo).

Violentissimo l’impatto, per la donna non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo mentre l’uomo alla guida della Bmw è stato trasportato in ospedale a Rovigo. Le sue condizioni sono al momento sconosciute.

Sul posto per i dovuti accertamenti sono intervenuti i carabinieri di Adria. Le auto sono state sequestrate.