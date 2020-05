SALERNO – Incidente mortale sulla provinciale 164 a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno.

Nello schianto, avvenuto nella serata di mercoledì 6 maggio, ha perso la vita un 37enne di Bellizzi, Loreto Rizzo, che era alla guida di un’auto dove viaggiavano altre persone.

Nell’impatto fra le tre auto, una della autovetture si è ribaltata ed è finita fuori strada.

A riportare del tragico incidente è stata la testata locale, SalernoNotizie.it.

A bordo di quest’ultima c’era il 37enne, rimasto schiacciato dalle lamiere.

Sul posto sono arrivati immediatamente le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, che hanno cercato subito di liberare le persone intrappolate nelle auto, e tre ambulanze provenienti da Battipaglia ed Eboli.

Tre feriti coinvolti nell’incidente, secondo le prime ricostruzioni due in particolare in condizioni gravi, sono stati trasportati urgentemente al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Battipaglia.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

Non appena si è diffusa la notizia della morte di Loreto Rizzi, in tantissimi hanno scritto sui social per sapere cosa gli fosse accaduto.

Immediati gli attestati di vicinanza e di solidarietà da parte di tutti, in particolare di conoscenti, mentre si cercherà di far luce sulle dinamiche che possono aver portato allo scontro tra le vetture sulla strada provinciale 164. (fonte SALERNONOTIZIE.IT)