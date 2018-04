LORETO – Ha pregato a lungo e poi si è tolta la vita ingerendo acido muriatico.

Così una transessuale di 58 anni ha scelto di porre fine alle sue sofferenze nella camera di un Bed & Breakfast a Loreto. Il tragico ritrovamento è avvenuto nella mattinata di martedì 17 aprile.

La transessuale era partita dalla Campania per andare a visitare la Basilica della Santa Casa a Loreto. Un viaggio di fede e morte lungo più di 500 km. Ai proprietari del B&B, si era presentata come persona molto devota alla fede cristiana. A loro e alla famiglia ha lasciato scritte le sue ultime parole: ha chiesto scusa per il gesto estremo che stava per compiere.

Poi ha ingerito farmaci e acido muriatico ed è morta tra indicibili sofferenze. L’hanno trovata l’indomani mattina gli addetti alle pulizie. Sul posto sono accorsi carabinieri e personale del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della transessuale.