Lotteria degli scontrini: a partire dalle ore 13 di oggi, giovedì 10 giugno, come per le precedenti estrazioni verranno mostrati i codici vincenti. A fornire i numeri di riferimento degli scontrini vincenti sarà l’Agenzia Dogane e Monopoli.

Lotteria scontrini: premi da 100mila per i consumatori, 20mila per i commercianti

In palio 10 per i consumatori (da 100mila euro) e 10 per i commercianti (da 20mila euro). Ricordiamo che gli scontrini vincenti verranno estratti tra quelli emessi durante il mese di maggio 2021.

Lotteria degli scontrini, come funziona

Alla lotteria possono partecipare tutti i maggiorenni residenti in Italia che pagano con carte di credito, prepagate, bancomat o app beni o servizi per almeno 1 euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Non possono invece partecipare alla lotteria, specificano Mef, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e Sogei, gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all’esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Chi può partecipare

Possono partecipare alla lotteria tutti i maggiorenni che pagano con carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate o app. Non valgono gli acquisti in contanti e nemmeno quelli online. Sono escluse anche le spese detratte con la tessera sanitaria.

Per partecipare bisogna mostrare il proprio codice lotteria al momento dell’acquisto: un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it. Il codice può essere stampato o salvato su smartphone o tablet per essere esibito all’esercente quando si effettua l’acquisto.

Tanti bilgietti quanto gli euro spesi

Se l’importo della spesa è almeno pari a 1 euro, lo scontrino elettronico che l’esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Le vincite

Le vincite sono comunicate tramite Pec all’indirizzo comunicato nell’area riservata del Portale lotteria. In assenza di una Pec, la comunicazione viene inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.