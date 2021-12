Lotteria degli scontrini non è stata abolita come il cashback: a Ravenna un brasiliano ha vinto 100mila euro (foto Ansa)

La Lotteria degli scontrini, a differenza di quello che si potrebbe credere, non è stata abolita. Nel decreto uscito a giugno e firmto dal Governo Draghi, ad essere abolito è stato solo il Cashback e il Supercashback. La conferma arriva anche da questa notizia. A Ravenna, grazie ad una manciata di euro, un cittadino brasiliano residente in provincia ha vinto 100mila euro.

Vince 100mila euro: ora potrà comprare casa

Ora l’uomo potrà realizzare il suo sogno: quello di acquistare casa in Italia e mettere così su famiglia. La Lotteria degli scontrini ha premiato questo giovane che di lavoro fa il magazziniere e che si è trasferito sull’Adriatico per lavorare. La vincita di 100mila euro è statagenerata da uno scontrino per la spesa di generi alimentari da 10 euro.

Ora il noto esercizio della grande distribuzione alimentare riceverà a sua volta, solo per il fatto di aver emesso lo scontrino abbinato alla giocata vincente, 20mila euro.

La Lotteria degli scontrini

Da quando è stata istituita, nel mese di marzo di quest’anno, la lotteria degli scontrini ha premiato solo in Emilia Romagna una trentina di persone, sempre con acqusti di denaro di modico valore.