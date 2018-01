LOTTERIA ITALIA 2018 – Come incassare le vincite? I vincitori hanno 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. Il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione del biglietto. Il biglietto può anche essere spedito direttamente all’Ufficio Premi, con una raccomandata A/R, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

E’ stato venduto presso l’Autogrill A2 La Macchia ovest adAnagni, in provincia di Frosinone, il biglietto da 5 milioni di euro – tagliando Q 067777 – della Lotteria Italia 2018.

Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando P 245714 venduto a Milano in via Domodossola 15.

Il terzo premio della Lotteria Italia da 1,5 milioni di euro va al tagliando D 034660 venduto a Rosta, in provincia di Torino, in via Rivoli 4

Il quarto premio della Lotteria Italia da un milione di euro va al tagliando P 462926 venduto a Pinerolo, in provincia di Torino, via Trento 23.

Il quinto premio della Lotteria Italia da 500.000 euro va al tagliando D 243750 venduto a Roma presso la stazione di Roma Termini.

Gli altri biglietti vincenti da 50 mila euro

Serie e Numero Venduto a

F 233484 Firenze

U 205349 Montese (MO)

I 465167 Roma

U 076485 Magione (PG)

R 415050 Roma

B 114774 Bagnolo Mella (BS)

I 170928 Bresso (MI)

R 089935 Altopascio (LU)

M 405207 Tivoli (RM)

A 133596 S. Gennaro Vesuv. (NA)

U 064207 Fiumicino (RM)

G 084289 Corigliano Calabro (CS)

D 291950 Correggio (RE)

F 206540 Roma

T 206856 Roma

S 368547 Latina

L 436591 Desenzano (BS)

C 059259 Anagni (FR)

B 367022 Firenze

E 224798 Parma

R 491223 Roma

A 466628 Torre Annunziata (NA)

N 242819 Caronno Pertusella (VA)

I 268849 Avella (AV)

T 294994 Anzio (RM)

M 239686 Sassari

F 224885 Binasco (MI)

N 077178 Somma Lombarda (VA)

G 133761 Sorrento (NA)

G 120663 Piubega (MN)

I 324044 Jesi (AN)

G 267830 Serravalle Pistoiese (PT)

N 486646 Sestola (MO)

C 250085 Casoria (NA)

S 049055 Reggello (FI)

Q 186089 Vicenza

E 287918 Piacenza

N 028098 Bologna

A 043587 Milano

Q 375626 Gallicano nel Lazio (RM)

N 168284 Busto Arsizio (VA)

O 352360 Colleferro (RM)

E 080180 Lucera (FG)

F 201816 Campobasso

L 090599 Capena (RM)

D 398757 Monterotondo (RM)

M 260568 Codroipo (UD)

P 391773 Roma

E 208473 Casalgrande (RE)

A 058487 Anagni (FR).

I 150 biglietti vincenti di terza categoria