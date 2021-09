Lotteria Italia 2021: come comprare i biglietti, dove, quando estrazione. Primo premio 5 milioni di euro. La nota dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli.

Lotteria Italia 2021: tutto quello che c’è da sapere

La lotteria nazionale “Italia” – manifestazione 2021, è collegata alla trasmissione televisiva della R.A.I. – Radiotelevisione italiana denominata “Soliti Ignoti – Il ritorno”. La lotteria nazionale “Italia” 2021, con inizio il 20 settembre 2021, si conclude il 6 gennaio 2022.

Prezzo e produzione biglietti

Il biglietto della lotteria nazionale “Italia” 2021 prevede dodici rappresentazioni grafiche. Il layout dei biglietti, unici e non modificabili, sono visionabili sui siti www.adm.gov.it e www.lotteria-italia.it . Il prezzo di vendita al pubblico di un biglietto è di euro 5,00. I biglietti saranno realizzati in base alle seguenti modalità: a) produzione di venti serie di biglietti cartacei da 500.000 unità ciascuna, contraddistinte con le lettere A B C D E F G I L M N O P Q R S T U V Z. Se nel corso della manifestazione, sulla base dell’andamento delle vendite se ne ravvisa la necessità, verranno emesse ulteriori serie; b) generazione di due serie di biglietti digitali da 500.000 unità ciascuna, identificate con le lettere AA e AB, da vendere esclusivamente on line attraverso i siti web dei punti vendita a distanza concessionari autorizzati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sarà immessa alla vendita una serie alla volta con possibilità di introdurre l’ulteriore serie in caso di esaurimento di quella già in vendita.

Biglietti cartacei

Ai biglietti cartacei di cui all’articolo 2, lettera a), è allegato un tagliando che, separato da apposita fincatura e non vendibile separatamente, consente la partecipazione all’attribuzione di premi giornalieri. Sul tagliando è presente un’area ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura, contraddistinta dalla scritta “Gratta qui”. Nell’area si trova un codice di 10 cifre, che dovrà essere utilizzato per la partecipazione all’assegnazione dei premi di cui al successivo articolo 10, comunicati nel corso della trasmissione televisiva “Soliti Ignoti – Il ritorno”. Lo stesso tagliando è riprodotto sul biglietto digitale, di cui all’articolo 2, lettera b), dove nell’apposita area è visibile il codice di 10 cifre da utilizzare per la partecipazione all’assegnazione dei premi di cui al successivo articolo 10 citato nel comma precedente. Con il medesimo biglietto della Lotteria nazionale “Italia” si concorre, pertanto, oltre che all’assegnazione dei premi di cui all’articolo 7, anche all’assegnazione dei premi giornalieri di cui all’articolo 10. I codici estratti vincenti i premi di cui all’articolo 10 non partecipano alle successive estrazioni per l’assegnazione di detti premi.

Biglietti digitali

È possibile acquistare i biglietti digitali della lotteria nazionale “Italia” 2021, a decorrere dal 20 settembre 2021 e fino al 3 gennaio 2022, attraverso l’apposita area dedicata presente sul sito, www.lotteria-italia.it, reso disponibile dall’affidatario del servizio, nella quale è riportato il collegamento ai siti web dei punti vendita a distanza autorizzati alla vendita dei biglietti digitali della lotteria Italia 2021, oppure nell’area a ciò dedicata sui siti web dei citati punti vendita a distanza. Per l’acquisto del biglietto digitale è necessario essere possessori di conto gioco presso uno dei punti vendita a distanza autorizzati. L’accesso alla pagina del sito www.lotteria-italia.it avviene mediante connessione on line ovvero mediante connessione da mobile. Selezionando il collegamento sul sito di uno dei punti vendita a distanza e accedendo alla relativa vetrina di gioco, ivi resa disponibile, è possibile procedere all’acquisto del biglietto nella sezione “VAI ALL’ACQUISTO”. Fatte salve le disposizioni espressamente previste con la presente determinazione direttoriale, alle attività derivanti dalla vendita a distanza dei biglietti della lotteria “Italia” 2021 si applica, ove compatibile, la normativa di cui al decreto direttoriale del 17 maggio 2011, n. 2011/17476/Giochi/LTT.

Distribuzione biglietti cartacei

La distribuzione dei biglietti nella versione cartacea della lotteria nazionale “Italia” ai punti vendita fisici è effettuata dall’affidatario del servizio fino alle ore 14,00 del 21 dicembre 2021. La distribuzione è effettuata, altresì, per il tramite di distributori locali anche successivamente a tale data. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli può fissare altra data al fine di assicurare la presenza dei biglietti nella rete di vendita. La vendita al pubblico può essere effettuata fino alle ore 21,00 del giorno 6 gennaio 2022.

Ripartizione somme derivanti dalla vendita

La somma ricavata dalla vendita dei biglietti è ripartita, ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni, dal Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita, di cui al decreto direttoriale 30 novembre 2012.

Massa premi

La massa premi per l’estrazione finale della lotteria può essere ripartita in più categorie. I premi di prima categoria sono stabiliti nel numero di cinque; il primo premio della prima categoria è pari a euro 5.000.000,00. L’importo degli altri premi di prima categoria, nonché il numero e l’importo degli altri eventuali premi delle altre categorie, saranno determinati dal Comitato dopo l’accertamento del ricavato della vendita dei biglietti.

Estrazione e abbinamento

Le operazioni di estrazione dei premi della lotteria si svolgeranno con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il giorno 6 gennaio 2022 dopo le ore 21,00. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall’ingresso in via Anicia, n. 11/b. Poiché, come previsto dal precedente articolo 2, ogni serie è composta da n. 500.000 biglietti, nella prima delle sei urne, utilizzate per la composizione del numero del biglietto, dovranno essere inserite 5 sfere recanti i numeri 1, 2, 3, 4 e 0. Se i sei numeri estratti da ciascuna delle sei urne utilizzate per la composizione del numero del biglietto sono tutti zero, si intende estratto il numero 500.000. Terminate le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti i premi di prima categoria, si procede all’abbinamento, in modo casuale e segreto, dei 5 biglietti estratti vincenti con 5 diversi simboli, come definiti nei commi successivi. I 5 simboli sono apposti, a seguito di abbinamento casuale, da rappresentanti della Commissione, di cui al successivo articolo 9, nei cinque passaporti dei personaggi famosi che partecipano alla partita della puntata conclusiva del 6 gennaio 2022 della trasmissione “Soliti Ignoti – Il ritorno”.

Durante le fasi della partita, ogni qualvolta uno dei personaggi famosi partecipanti al gioco scende in pedana, al termine della relativa indagine operata dal concorrente e a risposta data e verificata, il presentatore procede a rimuovere la pellicola posta nel retro del passaporto e svela il simbolo attribuito. Il gioco della Lotteria Italia consiste in una gara tra i 5 personaggi famosi che devono riconoscere a quale personaggio, esclusi i concorrenti, si riferisce la fotografia da bambino/a che viene di volta in volta presentata. Ai 5 concorrenti viene mostrata sullo schermo una fotografia e il presentatore chiede di individuare il personaggio da adulto. I 5 concorrenti si prenotano premendo il proprio pulsante. Il più veloce a premere ha diritto a dare la risposta: se la risposta è esatta, il concorrente totalizza un punto. Se la risposta è errata, il concorrente è momentaneamente escluso dal gioco e gli altri quattro concorrenti possono prenotarsi premendo il pulsante a loro volta. Il primo dei quattro a premere il pulsante ha diritto a rispondere: se la risposta è esatta, totalizza un punto; se è errata, è momentaneamente escluso dal gioco e gli altri tre concorrenti possono prenotarsi premendo il pulsante. Il primo dei tre a premere il pulsante ha diritto a rispondere: se la risposta è esatta, totalizza un punto; se è errata, è momentaneamente escluso dal gioco e gli altri due concorrenti possono prenotarsi premendo il pulsante. Il primo dei due che schiaccia il pulsante ha diritto a rispondere: se la risposta è esatta, totalizza un punto, se è errata, è momentaneamente escluso dal gioco. L’ultimo concorrente rimasto (il quinto) risponde necessariamente (ma è, comunque, tenuto a premere il pulsante): se la risposta è esatta, totalizza un punto, se è errata, ricomincia una nuova serie di risposte e tutti e 5 i concorrenti sono di nuovo in gioco. Dopo due risposte inesatte per ogni concorrente oppure nel caso in cui non si prenota alcun concorrente, il presentatore svela il personaggio e mostra la foto successiva. Se un concorrente fornisce una risposta esatta senza essersi prenotato, il punto non viene attribuito. Il presentatore durante il gioco fornisce indizi utili alla individuazione dell’identità del personaggio mostrato nella fotografia. Il concorrente che totalizza per primo 3 risposte esatte, si posiziona al 1° posto della classifica ed esce dal gioco. Al simbolo rinvenuto sul suo passaporto è attribuito il primo premio della lotteria nazionale “Italia” 2021. Il gioco continua tra gli altri concorrenti; il concorrente, tra i 4 rimasti, che totalizza per primo 3 risposte esatte, si posiziona al 2° posto della classifica ed esce dal gioco. Al simbolo rinvenuto sul suo passaporto è attribuito il secondo premio della lotteria nazionale “Italia” 2021. Il gioco continua tra gli altri concorrenti; il concorrente, tra i 3 rimasti, che totalizza per primo 3 risposte esatte, si posiziona al 3° posto della classifica ed esce dal gioco. Al simbolo rinvenuto sul suo passaporto è attribuito il terzo premio della lotteria nazionale “Italia” 2021.

Il gioco continua tra gli altri concorrenti; il concorrente, tra gli ultimi 2 rimasti, che totalizza per primo 3 risposte esatte, si posiziona al 4° posto della classifica. Al simbolo rinvenuto sul suo passaporto è attribuito il quarto premio della lotteria nazionale “Italia” 2021. Al simbolo rinvenuto sul passaporto del 5° concorrente rimasto che si posiziona al 5° posto della classifica, viene attribuito il quinto premio della lotteria nazionale “Italia” 2021 . Al termine del gioco, vengono aperte le 5 buste contrassegnate dai 5 simboli di gioco contenenti i numeri dei biglietti vincenti e comunicato il premio a ciascuno di essi attribuito. L’operazione avviene a partire dalla busta riportante il simbolo rinvenuto sul passaporto del concorrente classificatosi al 5° posto, a cui è stato attribuito il quinto premio di prima categoria fino ad arrivare alla busta riportante il simbolo rinvenuto sul passaporto del concorrente classificatosi al 1° posto, al quale è stato attribuito il primo premio pari a euro 5.000.000,00. Se, per qualsiasi motivo, risulta impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 2022 come sopra stabilito, le operazioni stesse avvengono in luogo, giorno e ora fissati con apposito provvedimento ed i premi di prima categoria sono attribuiti nell’ordine di estrazione. I premi di prima categoria sono attribuiti nell’ordine di estrazione anche nel caso in cui la trasmissione “Soliti Ignoti – Il ritorno” del 6 gennaio 2022 non è più effettuata per cause di forza maggiore, o comunque non prevedibili, che determinano un improvviso cambiamento della programmazione televisiva. Al termine delle operazioni di estrazione, viene data al pubblico comunicazione conclusiva del risultato di dette operazioni

Verbali

Il dott. Stefano Saracchi, in qualità di dirigente presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è incaricato, ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni, di redigere il verbale delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti. Detto dirigente può essere sostituito dalla dott.ssa Donatella Urso Urso o dalla dott.ssa Alessandra Grossi, funzionarie dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le operazioni di cui al 4° comma dell’articolo 8 e tutte le operazioni relative all’assegnazione dei premi di cui al successivo articolo 10, sono svolte da una Commissione prevista con apposita determinazione direttoriale, in seguito denominata “Commissione”. Per tutto quanto non previsto nella presente determinazione, la Commissione decide dandone motivazione nel verbale di ciascuna seduta.

Premi giornalieri

Nella lotteria nazionale “Italia” 2021 è prevista l’assegnazione di premi che vengono comunicati, dall’11 ottobre al 10 dicembre 2021 e dal 20 al 24 dicembre 2021, nel corso della trasmissione di Raiuno “Soliti Ignoti – Il ritorno”, in onda dal lunedì alla domenica dalle ore 20,30 alle ore 21,30. All’assegnazione dei premi si procede nel modo seguente. I possessori di biglietti della lotteria nazionale “Italia” 2021 per partecipare all’assegnazione dei premi in palio comunicati durante la trasmissione televisiva “Soliti Ignoti – Il ritorno”, di cui al presente articolo, devono telefonare al numero 894444 e digitare il codice rinvenuto sul proprio biglietto nel tagliando, di cui al precedente articolo 3, oppure inviare al numero 4770770 un SMS contenente il codice di cui sopra. È possibile, altresì, registrare il predetto codice sul sito www.lotteria-italia.it attraverso l’apposita sezione dalla quale l’utente accede alla pagina dedicata. Tale pagina dedicata è accessibile dal sito www.lotteria-italia.it in base alle modalità già indicate nel precedente articolo 4 nonché dalla vetrina di gioco resa disponibile sul sito di tutti i punti vendita a distanza autorizzati alla vendita dei biglietti digitali della lotteria nazionale “Italia” 2021. Ogni biglietto consente una sola telefonata, un solo SMS o una sola registrazione sul sito www.lotteria-italia.it per partecipare all’assegnazione dei premi. Il costo della chiamata telefonica è di euro 0,29, IVA inclusa, per chiamate effettuate da apparecchi di rete fissa dagli abbonati dei gestori che decidono di aderire all’iniziativa. Per le chiamate provenienti da apparecchi di telefonia mobile, il costo viene determinato dal piano tariffario dei singoli gestori telefonici che decidono di aderire all’iniziativa. Per ogni SMS inviato riportante un codice valido (al costo del proprio piano tariffario applicato dal gestore telefonico aderente all’iniziativa) il possessore del biglietto riceve un SMS informativo di conferma, al costo massimo di euro 0,51, IVA inclusa, in relazione alla tariffa applicata dal proprio gestore mobile. Le telefonate, gli SMS e la registrazione per partecipare all’assegnazione dei premi, di cui al presente articolo, possono essere effettuati fino alle ore 23,59 del 15 dicembre 2021. Ogni martedì, salvo circostanze eccezionali, anche connesse alla programmazione dei palinsesti televisivi, la Commissione estrae, fra tutti coloro che hanno telefonato o inviato un SMS o registrato il codice sul sito per partecipare all’assegnazione dei premi giornalieri fino alle ore 23,59 del lunedì precedente l’estrazione, sette codici identificativi corrispondenti a sette biglietti della lotteria nazionale “Italia” 2021, a ciascuno dei quali viene attribuito un premio pari a euro.

10.000,00. I biglietti estratti vengono comunicati durante le puntate dal lunedì alla domenica della trasmissione televisiva abbinata “Soliti Ignoti – Il ritorno”. Per esigenze connesse alla programmazione del palinsesto televisivo, nell’estrazione di martedì 30 novembre 2021 la Commissione estrae, fra tutti coloro che hanno telefonato o inviato un SMS o registrato il codice sul sito per partecipare all’assegnazione dei premi giornalieri fino alle ore 23,59 del lunedì precedente l’estrazione, cinque codici identificativi corrispondenti a cinque biglietti della lotteria nazionale “Italia” 2021, a ciascuno dei quali viene attribuito un premio del medesimo importo di euro 10.000,00. I biglietti estratti vengono comunicati durante le puntate della trasmissione televisiva abbinata “Soliti Ignoti – Il ritorno” dal lunedì al venerdì. Se per circostanze eccezionali, anche connesse alla programmazione dei palinsesti televisivi, l’estrazione deve essere anticipata o posticipata, la stessa è effettuata tra tutti i codici pervenuti fino alle ore 23,59 del giorno precedente l’estrazione medesima. La Commissione estrae, altresì, fra tutti coloro che hanno telefonato o inviato un SMS o registrato il codice sul sito per partecipare all’assegnazione dei premi giornalieri dal 30 novembre al 15 dicembre 2021, entro le ore 23,59, cinque codici identificativi corrispondenti a cinque biglietti della lotteria nazionale “Italia” 2021, a ciascuno dei quali viene attribuito un premio speciale pari a euro 20.000,00. I biglietti estratti vengono comunicati durante le puntate della trasmissione televisiva abbinata “Soliti Ignoti – Il ritorno” dal 20 al 24 dicembre 2021. La prima estrazione viene effettuata martedì’ 5 ottobre 2021 fra tutti i codici inviati o registrati dal 20 settembre al 4 ottobre 2021. Se per cause di forza maggiore, o comunque non prevedibili, che possono determinare un improvviso cambiamento della programmazione televisiva, una delle trasmissioni giornaliere non va in onda, al biglietto estratto è attribuito comunque il premio di euro 10.000,00, per i premi comunicati dall’11 ottobre al 10 dicembre 2021, e di euro 20.000,00 per i premi comunicati dal 20 al 24 dicembre 2021. Il biglietto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia www.adm.gov.it. Il codice del biglietto vincente il premio attribuito è escluso dalle successive estrazioni per l’assegnazione dei premi della lotteria nazionale “Italia” 2021 comunicati durante la trasmissione “Soliti Ignoti – Il ritorno”. I codici e i dati identificativi dei biglietti vincenti nonché l’importo dei relativi premi sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, www.adm.gov.it.

Pagamento dei premi

I risultati dell’estrazione dei premi, di cui al precedente articolo 7, sono pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, compilato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni. Il pagamento dei premi, conseguiti a seguito dell’acquisto di un biglietto cartaceo, avviene con le seguenti modalità. Per i premi di cui al precedente articolo 7, i biglietti vincenti integri ed in originale, devono essere presentati all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., viale del Campo Boario 56/D, – 00154 Roma, o fatti pervenire, a rischio del possessore, al medesimo Ufficio Premi, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). I biglietti possono essere presentati, altresì, presso uno sportello della banca tesoriera di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata nell’istituto di credito Intesa Sanpaolo; in tal caso la banca provvede al ritiro del tagliando vincente, integro ed in originale, ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al possessore apposita ricevuta. Analogamente, per il pagamento dei premi di cui all’articolo 10, i tagliandi relativi annessi ai biglietti, integri ed in originale, devono essere presentati con le medesime modalità sopraindicate e nei termini di cui al presente articolo. Il pagamento dei premi di cui agli articoli 7 e 10, conseguiti a seguito dell’acquisto di un biglietto con modalità a distanza, segue la procedura sotto indicata. L’utente titolare del conto gioco richiede il pagamento della vincita presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., viale del Campo Boario 56/D – 00154 Roma, ovvero presso uno sportello della banca tesoriera di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata nell’istituto di credito Intesa Sanpaolo, mediante presentazione di un documento di identità valido, del codice fiscale e della stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente scegliendo la modalità di pagamento tra quelle già indicate per il reclamo della vincita conseguita a seguito dell’acquisto di un biglietto cartaceo. Il pagamento dei premi relativi a biglietti acquistati con modalità a distanza avviene previa verifica e certificazione da parte della apposita Commissione prevista all’articolo 12 del decreto direttoriale del 17 maggio 2011, n. 2011/17476/Giochi/LTT, citato nelle premesse. Le richieste di pagamento di tutti i premi, di cui alla presente determinazione direttoriale, devono pervenire entro il termine di decadenza di centottanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale dell’estrazione dei premi di cui all’articolo 7, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, www.adm.gov.it. Le informazioni sulle percentuali e sulle probabilità di vincita, di cui al decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012 n. 189, sono pubblicate sul sito www.adm.gov.it e riportate, altresì, sul sito www.lotteria-italia.it.