TORINO – Biagio Vigna ha 60 anni e fa il parcheggiatore di discoteche a Pinerolo. E’ lui uno dei vincitori dei biglietti milionari della Lotteria Italia. Dopo la vincita, per lo choc si è sentito male. Ora ha detto che per lui i soldi sono troppi e di volerli regalare alla figlia.

Il biglietto è il P492926, ed è stato acquistato nella tabaccheria di via Trento pochi giorni prima. Quell’acquisto fatto magari per caso, gli ha permesso infatti di vincere ben un milione di euro.

Un inizio del 2018 decisamente positivo per Vigna che per la sorpresa è anche finito al pronto soccorso, accompagnato dalla figlia. Il 64enne era al lavoro infatti, presso la discoteca Zero Club di Pinerolo, quando lui stesso ha controllato il numero vincente. Per lo choc si è sentito male.

Il sessantenne è molto noto nella cittadina piemontese. Secondo quanto riporta il Corriere, l’uomo ha spiegato che, in realtà, il biglietto lo aveva comprato per la figlia: “Il biglietto lo avevo comprato per mia figlia per farle un regalo e in effetti il biglietto è suo. Anche lei quando ha visto il biglietto vincente è venuta a prendermi e mi ha chiesto cosa fare. Ed io: il biglietto è tuo fanne ciò che vuoi. Troppi soldi per me, non li voglio. Lei è giovane io il mio tempo l’ho fatto”.