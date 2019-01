ROMA – Il biglietto del primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia è stato venduto a Sala Consilina, in provincia di Salerno. Il biglietto è stato acquistato nell’area di servizio del’autostrada A3 Napoli-Reggio Calabria. La serie e il numero del tagliando sono: G 154304.

Venduto a Napoli in piazza Principe Umberto il tagliando da 2,5 milioni (E 449246) e a Pompei il biglietto da 1,5 milioni (E 265607) venduto in via Roma 59.

Il quarto premio da 1 milione di euro va al tagliando P 386971 venduto a Torino in corso Traiano 158 e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 500.000 euro va al tagliando F 075026 venduto a Fabro, in provincia di Terni.

Entusiasmo all’interno del bar dell’area di servizio Sala Consilina Est, direzione nord. “Abbiano venduto molti biglietti della serie vincente proprio negli ultimi giorni – dicono Giovanni e Fabio, addetti alla ristorazione, molto emozionati – e anche un biglietto che ha vinto 50mila euro. Naturalmente, non possiamo sapere chi ha vinto dal momento che nell’area di servizio sostano molte persone”.

Queste le serie, i numeri e la località della vendita dei 50 biglietti estratti di seconda categoria del valore di 50.000 euro ciascuno:

I 274888 OSTRA VETERE (AN)

F 498108 VALLATA (AV)

F 390919 RIMINI (RN)

R 314320 ROMA (RM)

O 147211 TORINO (TO)

C 145861 BAGNO A RIPOLI (FI)

A 287738 ISOLA RIZZA (VR)

D 306495 MILANO (MI)

C 287214 ROVATO (BS)

C 368903 ARDEA (RM)

A 173041 ROMA (RM)

D 110210 RENDE (CS)

M 377086 MILANO (MI)

L 128274 SESTRI LEVANTE (GE)

D 110125 GUIDONIA MONTECELIO (RM)

D 086101 MESSINA (ME)

B 374738 ROZZANO (MI)

D 364954 ROMA (RM)

P 350392 VERBANIA (VB)

E 104858 ZOLA PREDOSA (BO)

C 166463 RICCIONE (RN)

M 393499 S. ZENONE AL LAMBRO (MI)

O 368802 FRASCATI (RM)

D 288046 SIROR (TN)

G 124020 MODENA (MO)

F 236454 MONTEROTONDO (RM)

F 393220 NAPOLI (NA)

A 020572 PESCARA (PE)

E 164072 SALA CONSILINA (SA)

F 311760 MILANO (MI)

P 001813 RAVENNA (RA)

G 290743 SESTO SAN GIOVANNI(MI)

C 373341 ARESE (MI)

R 433509 ROMA (RM)

R 098556 PIETRASANTA (LU)

M 083822 ROMA (RM)

C 422166 VENEZIA (VE)

O 160746 MILANO (MI)

I 094754 ANTRODOCO (RI)

G 173049 SIRACUSA (SR)

A 029829 PESCARA (PE)

D 127008 ZOLA PREDOSA (BO)

F 420147 GIARRE (CT)

C 381115 ROMA (RM)

P 472937 CASTELVETRANO (TP)

Q 121038 TRAPANI (TP)

D 202580 ROMA (RM)

C 121622 ROMA (RM)

D 486715 VALMONTONE (RM)

Q 160562 RESCALDINA (MI).

Questi invece le serie, i numeri e le località di vendita dei 150 biglietti estratti di terza categoria, del valore di 25.000 euro ciascuno.

F385154 FRASCATI RM

Q110912 FIRENZE FI

E011547 CAMPOFELICE DI ROCCELLA PA

B183422 RICCIA CB

C280876 STEZZANO BG

M387204 ROMA RM

Q173962 LECCE LE

I347875 ACQUAVIVA DELLE FONTI BA

M491260 MILANO MI

N132501 BACOLI NA

G060311 ROMA RM

P309645 ROMA RM

R186657 CASTELNUOVO SCRIVIA AL

D403759 NOCERA SUPERIORE SA

N354074 ORIO AL SERIO BG

L067272 SOLAROLO RA

B477823 MONSUMMANO TERME PT

L130853 RHO MI

L045270 PATERNO’ CT

E119787 MUGNANO DI NAPOLI NA

L311771 MILANO MI

E432914 VARNA BZ

N488731 RIMINI RN

C428687 CEGGIA VE

G157462 CAMPAGNA SA

L038874 POGGIO RENATICO FE

D327434 MILANO MI

A202572 MILANO MI

L222381 ROMA RM

C044703 VICO NEL LAZIO FR

A463256 PERUGIA PG

Q000588 ROMA RM

F033373 ROMA RM

M402575 MILANO MI

A441232 MONFALCONE GO

Q341529 FIUMICINO RM

M191430 CONFIENZA PV

N120350 MATERA MT

I425021 SULMONA AQ

A144784 TORRE ANNUNZIATA NA

F399499 MILANO MI

R311302 BARBERINO DI MUGELLO FI

A080997 DESENZANO DEL GARDA BS

P486317 ROMA RM

Q081487 SOMMACAMPAGNA VR

O146119 ROMA RM

M430533 GENOVA GE

C267136 CECINA LI

F442404 CASTELVETRANO TP

G324310 ANAGNI FR

N475532 ORIOLO ROMANO VT

C027156 SONDRIO SO

G464412 MILANO MI

N050606 PALERMO PA

G030842 TREVISO TV

R412982 SAN NICOLA LA STRADA CE

C140039 ARSAGO SEPRIO VA

C041191 BRESCIA BS

P372123 BOJANO CB

N324490 MILANO MI

L051862 ISCHIA NA

A421046 CASILINA RM

L365933 REGGIO EMILIA RE

F392396 ROMA RM

D426055 ASTI AT

M076110 CERIGNOLA FG

Q334016 FINALE LIGURE SV

P449830 CESANO MADERNO MB

P435411 S GIOVANNI VALDARNO AR

D342846 FALCONARA MARITTIMA AN

E295119 CASTELNUOVO SCRIVIA AL

L155919 MATERA MT

L458046 COLONNELLA TE

C008214 NICHELINO TO

B261354 BORGARO TORINESE TO

D408617 CAMPAGNA SA.