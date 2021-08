Lotto e Simbolotto, estrazione oggi giovedì 12 agosto 2021: numeri e simboli vincenti di oggi

Lotto e Simbolotto, estrazione di oggi giovedì 12 agosto 2021. Come ogni martedì, giovedì e sabato, torna l’appuntamento con i numeri vincenti del Lotto e i simboli vincenti del Simbolotto. Anche oggi, giovedì 12 agosto 2021, l’estrazione fortunata si terrà dopo le 20.

Aggioramento delle 20.19

I numeri del Lotto del concorso di giovedì 12 agosto 2021.

BARI 53 37 86 32 64

CAGLIARI 15 60 12 63 75

FIRENZE 39 29 25 62 56

GENOVA 34 88 2 5 30

MILANO 71 26 66 74 1

NAPOLI 82 42 44 50 65

PALERMO 2 30 10 77 82

ROMA 81 9 13 47 73

TORINO 81 6 1 33 58

VENEZIA 7 38 56 2 60

NAZIONALE 29 4 17 49 24

Simbolotto oggi giovedì 12 agosto 2021: i simboli di oggi

I simboli del Simbolotto del concorso di giovedì 12 agosto 2021:

Come si gioca al Simbolotto e quanto si vince

Al termine dell’estrazione delle 11 ruote Lotto, si estraggono 5 simboli vincenti da un’urna meccanica dedicata al Simbolotto. Per sapere se si ha vinto basta confrontare i simboli stampati sullo scontrino con quelli estratti e si vince in base a quanti ne hai indovinati (a prescindere dall’ordine in cui sono stati estratti) e all’importo giocato sulla specifica ruota.

L’esito del gioco è indipendente dalla giocata base effettuata sul Lotto e le vincite al Lotto si possono sommare a quelle del Simbolotto.

Quanto si vince al Simbolotto

5 simboli indovinati: 10.000 euro

4 simboli indovinati 50 euro

3 simboli indovinati 5 euro

2 simboli indovinati 1 euro

Numeri ritardatari Lotto

I numeri ritardatari per ogni ruota:

Bari: 40 – Ritardo 82

Cagliari: 45 – Ritardo 71

Firenze: 89 – Ritardo 81

Genova: 11 – Ritardo 67

Milano: 69 – Ritardo 92

Napoli: 33 – Ritardo 90

Palermo: 46 – Ritardo 69

Roma: 87 – Ritardo 80

Torino: 48 – Ritardo 102

Venezia: 16 – Ritardo 103

Nazionale: 59 – Ritardo 123

