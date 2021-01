Lotto e Simbolotto, estrazione oggi giovedì 21 gennaio: tutti i numeri e i simboli vincenti di oggi

Estrazione Lotto e Simbolotto di oggi giovedì 21 gennaio 2021: tutti i numeri vincenti delle varie ruote e i simboli vincenti associati. L’estrazione di Lotto e Simbolotto di oggi 21 gennaio avverrà poco dopo le 20 e conosceremo in tempo reale le combinazioni delle dieci ruote più quella Nazionale comunicati da Lottomatica.

Per ciascuna giocata al Lotto su una determinata ruota in promozione (che cambia ogni mese secondo un calendario), viene assegnata sullo scontrino una combinazione casuale di 5 simboli (tra 45 disponibili). L’Estrazione della combinazione del Simbolotto dei 5 simboli vincenti avviene tre volte a settimana con l’estrazione del Gioco del Lotto.

Estrazione Lotto e Simbolotto oggi giovedì 21 gennaio 2021

I numeri del Lotto del concorso di oggi, giovedì 21 gennaio 2021. Ricordiamo che le estrazioni inizieranno dopo le ore 20 e termineranno intorno alle 21.30.

Estrazione Simbolotto oggi giovedì 21 gennaio 2021

Come si gioca al Lotto

Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell’Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l’1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l’ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.

Come si gioca al Simbolotto e quanto si vince

Al termine dell’estrazione delle 11 ruote Lotto, si estraggono 5 simboli vincenti da un’urna meccanica dedicata al Simbolotto. Per sapere se si ha vinto basta confrontare i simboli stampati sullo scontrino con quelli estratti e si vince in base a quanti ne hai indovinati (a prescindere dall’ordine in cui sono stati estratti) e all’importo giocato sulla specifica ruota.

L’esito del gioco è indipendente dalla giocata base effettuata sul Lotto e le vincite al Lotto si possono sommare a quelle del Simbolotto.

Quanto si vince al Simbolotto

5 simboli indovinati: 10.000 euro

4 simboli indovinati 50 euro

3 simboli indovinati 5 euro

2 simboli indovinati 1 euro

Numeri ritardatari Lotto

Per la prossima estrazione di oggi 19 gennaio 2021 ecco i numeri ritardatari del Lotto.

I numeri ritardatari in assoluto:

Napoli 37 (manca da 139 estrazioni)

Napoli 1 (manca da 104 estrazioni)

Venezia 5 (manca da 93 estrazioni)

Bari 46 (manca da 91 estrazioni)

Milano 20 (manca da 86 estrazioni)

Bari 32 (manca da 85 estrazioni)

Genova 80 (manca da 84 estrazioni)

Venezia 59 (manca da 83 estrazioni)

Torino 13 (manca da 82 estrazioni)

Cagliari 35 (manca da 81 estrazioni)

Prossima estrazione Lotto e Simbolotto sabato 23 gennaio 2021, qui i numeri vincenti dell’estrazione precedente.