Lotto e Simbolotto, estrazione oggi giovedì 5 agosto 2021: numeri e simboli vincenti di oggi

Lotto e Simbolotto, estrazione di oggi giovedì 5 agosto 2021. Come ogni martedì, giovedì e sabato, torna l’appuntamento con i numeri vincenti del Lotto e i simboli vincenti del Superenalotto. Anche oggi, giovedì 5 agosto 2021, l’estrazione fortunata si terrà dopo le 20.

Estrazione Lotto e Simbolotto oggi giovedì 5 agosto 2021

I numeri del Lotto del concorso di giovedì 5 agosto 2021.

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Simbolotto oggi giovedì 5 agosto 2021: i simboli di oggi

I simboli del Simbolotto del concorso di giovedì 5 agosto 2021:

Come si gioca al Simbolotto e quanto si vince

Al termine dell’estrazione delle 11 ruote Lotto, si estraggono 5 simboli vincenti da un’urna meccanica dedicata al Simbolotto. Per sapere se si ha vinto basta confrontare i simboli stampati sullo scontrino con quelli estratti e si vince in base a quanti ne hai indovinati (a prescindere dall’ordine in cui sono stati estratti) e all’importo giocato sulla specifica ruota.

L’esito del gioco è indipendente dalla giocata base effettuata sul Lotto e le vincite al Lotto si possono sommare a quelle del Simbolotto.

Quanto si vince al Simbolotto

5 simboli indovinati: 10.000 euro

4 simboli indovinati 50 euro

3 simboli indovinati 5 euro

2 simboli indovinati 1 euro

Numeri ritardatari Lotto

I numeri ritardatari per ogni ruota:

Bari: 16 – Ritardo 99

Cagliari: 45 – Ritardo 68

Firenze: 89 – Ritardo 78

Genova: 11 – Ritardo 64

Milano: 69 – Ritardo 89

Napoli: 33 – Ritardo 87

Palermo: 46 – Ritardo 66

Roma: 87 – Ritardo 77

Torino: 48 – Ritardo 99

Venezia: 16 – Ritardo 100

Nazionale: 59 – Ritardo 120

Prossima estrazione Lotto e Simbolotto sabato 7 agosto 2021.