Lotto e Simbolotto, estrazione oggi giovedì 5 maggio 2022: numeri e simboli vincenti di oggi

Blitz dice

Corrado Formigli in intervista a La Repubblica: “Vorrei Putin in studio, per incalzarlo!” Curiosa e bislacca quanto diffusa questa certezza del conduttore televisivo. Mica solo Formigli, sono tutti assertori convinti e sicuri che loro, nel loro studio tv, farebbero a pezzettini chiunque. In effetti spesso va così, ma dipende quasi sempre dal poco spessore intellettuale […]