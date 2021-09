Lotto e Simbolotto, estrazione oggi giovedì 9 settembre 2021: numeri e simboli vincenti di oggi

Blitz dice

Cannabis a casa non è legale e non c’è che da scusarsi per la completa inesattezza del titolo “Cannabis a casa legale” da Blitz pubblicato. L’errore e il falso annuncio nascono dalla non consapevolezza della differenza, sostanziale, tra un voto in Commissione parlamentare e una legge votata dalle Camere. Non tomi di filosofia del diritto […]