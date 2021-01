Lotto e SimboLotto, estrazione oggi sabato 30 gennaio: tutti i numeri e i simboli vincenti di oggi

L’estrazione del Lotto e SimboLotto di oggi, sabato 30 gennaio 2021. Tutti i numeri estratti oggi a partire dalle ore 20.00 con i numeri vincenti del Lotto e SimboLotto.

Per guardare le estrazioni in diretta è possibile farlo sul sito ufficiale di Lottomatica che ospita il player video per seguire live i numeri estratti sulle ruote del Gioco del Lotto ed i simboli vincenti del concorso collegato SimboLotto. Per tutti coloro che volessero seguire in tempo reale i concorsi di stasera ricordiamo oltre alla diretta su www.lotto-italia.it anche l’applicazione per smartphone My Lotteries, l’App Ufficiale Lotto e Gratta e Vinci dove è possibile verificare le vincite, seguire le estrazioni e informarsi su tutte le novità.

Aggiornato alle 21:30

Estrazione Lotto oggi sabato 30 gennaio 2021

Di seguito, riportiamo i numeri estratti di oggi, sabato 30 gennaio, del Gioco del Lotto sulle undici ruote.

BARI 40 27 73 30 67

CAGLIARI 37 79 1 44 3

FIRENZE 5 54 82 63 81

GENOVA 53 49 28 70 56

MILANO 10 84 47 81 44

NAPOLI 48 54 37 44 84

PALERMO 62 81 58 60 33

ROMA 64 74 60 86 18

TORINO 63 5 23 85 21

VENEZIA 36 83 4 21 50

NAZIONALE 61 52 63 15 41

Estrazione SimboLotto oggi sabato 30 gennaio 2021

I simboli del SimboLotto del concorso di oggi, sabato 30 gennaio 2021 sono: ruota di Bari.

20 festa

6 luna

34 testa

22 balestra

44 prigione

Simbolo del giorno: soldato

Come si gioca al SimboLotto

Il SimboLotto ha una modalità di gioco semplice. Basta infatti effettuare una giocata al Lotto sulla ruota in promozione con il Superenalotto, che nel caso di gennaio è quella di Bari. Sulla schedina di gioco del Lotto viene stampata una cinquina di numeri e simboli. Tutto in maniera automatica, quindi non bisogna scegliere i numeri-simboli. Ma è anche tutto gratuito, perché non bisogna aggiungere nulla rispetto all’importo per la giocata del Lotto.