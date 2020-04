ROMA – Dal 4 maggio riprenderanno Lotto e Superenalotto.

E’ quanto previsto da un nuovo decreto dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli sulla ripresa delle attività dopo la storica sospensione totale di giochi e lotterie decisa il 21 marzo scorso.

Le estrazioni, spiega Adm, “verranno effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria”.

EUvsVIRUS: al via gara di talenti Ue per lotta al Covid-19

Dodicimila talenti da oltre 30 paesi dell’Ue e non solo daranno vita da domani e per tutto il fine settimana all’hackathon EUvsVIRUS.

L’iniziativa, con il patrocinio della commissaria europea per l’innovazione Mariya Gabriel, ha lo scopo di trovare soluzioni nuove e a breve termine per i problemi legati all’epidemia di coronavirus.

L’incontro è strutturato in aree tematiche come salute, continuità aziendale, lavoro e istruzione a distanza, coesione sociale e politica, finanza digitale.

Le soluzioni vincitrici saranno invitate a far parte di una piattaforma Covid-19 del Consiglio europeo per l’innovazione, che sarà lanciata il 27 aprile, per facilitare i collegamenti con gli utenti finali, come gli ospedali, e fornire accesso a investitori, fondazioni e altre opportunità di finanziamento da tutta l’Ue. (fonte Ansa)