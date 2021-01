Lotto, Superenalotto, le estrazioni di oggi 12 gennaio 2021 e i numeri vincenti. Come avviene ogni martedì, tornano i numeri vincenti delle estrazioni dei principali giochi italiani. Come sempre poco dopo le 20 conosceremo in tempo reale le combinazioni delle dieci ruote più quella Nazionale comunicati da Lottomatica. Scopriamo quali sono quelle di oggi.

Aggiornamento dell’articolo delle ore 20.21.

Ultima estrazione Superenalotto, jackpot da 90.5 milioni di euro

Il Superenalotto è il gioco della lotteria più popolare in Italia, i cui jackpot risultano essere con frequenza fra i più alti in Europa. Tre le estrazioni settimanali: ogni martedì, giovedì e sabato vengono infatti estratti i 6 numeri vincenti, più un numero Jolly e un numero Superstar. Il Jackpot del Superenalotto per questa giornata è di 90.500.000 euro.

L’ultima combinazione vincente è stata 35 – 58 – 64 – 14 – 47 – 16. Jolly 40 Superstar 20. Nell’ultima estrazione, di sabato 9 gennaio, nessuno ha centrato la sestina vincente. L’ultimo “6”, invece, da 59 milioni di euro, è stato centrato lo scorso 7 luglio a Sassari.

Estrazione Superenalotto 12 gennaio 2021

I numeri vincenti del Superenalotto collegati all’estrazione di oggi, martedì 12 gennaio.

Sestina vincente: 5 19 21 33 61 90

Numero Jolly: 43

Numero SuperStar: 52

Numeri vincenti estrazione Lotto 12 gennaio 2021

Di seguito riportiamo i numeri estratti di oggi, martedì 12 gennaio, del Gioco del Lotto sulle undici ruote, da quella di Bari alla Nazionale.