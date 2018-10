Lovere, scuolabus colpito da furgone: feriti 7 bimbi

BERGAMO – Momenti di paura la mattina del 26 ottobre a Lovere, in provincia di Bergamo, quando un furgone ha speronato lo scuolabus che stava portando i bambini in piscina. Sette bimbi sono rimasti lievemente feriti e sono stati medicati sul posto. Solo una bimba è stata portata in ospedale.

L’episodio è avvenuto mentre i piccoli della scuola elementare di Monasterolo del Castello si stavano recando in piscina a bordo dello scuolabus. Poi all’improvviso l’impatto con il furgone. Sette di loro sono stati sballottati, finendo fuori dai loro sedili.

Fortunatamente nulla di grave, tanto che si sono recati regolarmente in piscina per nuotare, ma per precauzione le insegnanti e il loro istituto comprensivo, quello di Casazza, hanno preferito chiamare il 112 che ha inviato sul posto le ambulanze.

Solo una bambina è stata portata in Pronto soccorso, ma non presenta nulla di significativo. Tutti gli altri hanno svolto regolarmente l’attività fisica in piscina. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Costa Volpino.