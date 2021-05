Luana D’Orazio aveva recitato con Pieraccioni: l’operaia morta a Montemurlo fu comparsa di Se son rose

Luana D’Orazio aveva recitato in un film di Leonardo Pieraccioni. La ragazza, operaia morta sul lavoro a Montemurlo a soli 22 anni, aveva fatto la comparsa nel film Se son rose.

Anche Pieraccioni ricorda Luana D’Orazio, operaia che fece la comparsa per lui

Anche Pieraccioni ha commentato la tragedia di Luana D’Orazio: “Sì, l’ho avuta come comparsa in un mio film, Se son rose, nella scena di una festa. C’erano tanti ragazzi, me la ricordo vagamente perché erano davvero tanti.

Ma il ricordo di quella scena di una festa spensierata di ventenni aggiunge ancora più dolore. Perché la vita a vent’anni dovrebbe essere e continuare così, come una festa. È una notizia terribile, vista la sua età e la modalità dell’incidente. Lascia un bambino di cinque anni, non ci sono parole. Per quanto possa servire, mando un abbraccio fortissimo alla sua famiglia”.

Montemurlo: l’infortunio sul lavoro in cui è morta Luana D’Orazio

Incidente sul lavoro a Montemurlo (Prato). Luana D’Orazio muore a soli 22 anni. Lascia un figlio di 5 anni. La ragazza è rimasta impigliata in un rullo, finendo schiacciata nell’ingranaggio dell’orditoio, la macchina che permette di preparare la struttura verticale della tela che costituisce la trama del tessuto. Luana lavorava da circa un anno in un’azienda tessile, in provincia di Prato, a Oste di Montemurlo.

Secondo una prima ricostruzione, la 22enne sarebbe rimasta impigliata nel rullo del macchinario a cui stava lavorando venendo poi trascinata. Accanto a lei c’era un collega, girato di spalle: quando si è voltato ha visto quello che era successo, ma ha riferito di “non aver udito grida di aiuto”. L’allarme è scattato subito, sul posto arrivati oltre ai vigili, carabinieri e sanitari, ma i soccorsi sono risultati vani.