Luana D’Orazio, parla il fidanzato: “Il mio ultimo sms delle 9,45 non l’ha mai letto: era già scomparsa”

“Mi manca lei. Il suo sorriso, un suo abbraccio, un suo bacio. Luana avrebbe dato il mondo per me”. Queste le parole, intervistato dalla Stampa, di Andrea Orlandi, il fidanzato di Laura D’Orazio, l’operaia 22enne morta a causa di un incedente sul lavoro in un fabbrica in provincia di Prato.

Il 27enne era fidanzato con Luana da due anni. Al quotidiano racconta l’ultima volta che si sono sentiti:

“Il patto era che una volta arrivata in fabbrica mi mandasse un messaggio per dirmi che era tutto a posto. L’ho ricevuto alle 6, inondato di cuoricini e parole dolci. Non mi stanco mai di rileggerlo” […] “Gliene ho mandato uno io alle 9,45 per sapere come stava andando il lavoro e per dirle che l’amavo. Ma lei non ha risposto. Non l’ha neppure letto, so che è morta poco prima delle 10″.

Luana D’Orazio, parla il fidanzato: “Il nostro sogno era quello di andare a vivere insieme”

La giovane coppia aveva in progetto di andare a vivere insieme: lui, lei e Alessio, il figlioletto di Luana. E poi il sogno del matrimonio. “Ma con lo stipendio da operai non avevamo molti soldi. Io, poi, ho fatto un finanziamento per l’automobile che scade tra due anni. Allora avevamo pensato di fare ancora un po’ di sacrifici per un anno, fino al prossimo marzo, e poi andare a vivere insieme”.

A chi gli domanda se la fidanzata avesse mai parlato dei rischi sul lavoro, il 27enne replica: “No, dei rischi sul lavoro non le ho mai sentito dire una parola. Qualche volta s’arrabbiava, ma può capitare a tutti, perché magari finiva più tardi rispetto al turno e questo non le garbava”. “E della sua titolare, le ha mai detto qualcosa?”, viene chiesto al giovane. La risposta: “Pensava fosse un buon segno che si chiamassero allo stesso modo. Mi diceva che era gentile, ma non è che avessero tanta confidenza. La signora era comunque la titolare dell’azienda”.