UDINE – Viene colpito da quattro infarti, ma viene salvato dal padre ottantenne. Protagonista della brutta avventura a lieto fine Luca Boschetti, 46 anni, sindaco di Cercivento, piccolo Comune della provincia di Udine.

Boschetti si trova ricoverato da due giorni in terapia intensiva all’ospedale Santa Maria della Misericordia del capoluogo friulano dopo che è stato colpito non da uno, bensì da quattro infarti, che però non erano sembrati tali.

A capire che quella febbre alta con intorpidimento generale non era influenza ma qualcosa di ben più grave è stato il padre di Boschetti, che ha subito chiamato i soccorsi, come spiega il Gazzettino:

Sembrava solo una influenza con la classica febbre alta e l’intorpidimento che porta questa malattia di stagione. Ma per il sindaco di Cercivento, Luca Boschetti, 46 anni, un uomo sportivo, calciatore, camminatore, amante delle escursioni e della montagna, è stato un infarto. Anzi, a colpirlo, mentre veniva trasportato dall’equipe medica di una ambulanza all’ospedale di Udine, in codice rosso, sono stati non uno ma quattro infarti al miocardio. A dare l’allarme, vedendo che non sta affatto bene, è stato l’anziano padre del primo cittadino di questo piccolo paese della Carnia.

In ospedale il sindaco è stato sottoposto ad un delicato intervento e adesso è fuori pericolo.