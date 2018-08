LECCE – Luca Capoccia è morto in un incidente stradale a Minervino, in provincia di Lecce. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Nella tarda serata di ieri, 29 agosto, sulla provinciale che collega Giuggianello a Minervino, la sua Smart è uscita di strada. Non c’è stato nulla da fare per il 44enne.

In poche ore la notizia ha fatto il giro della città. Molto conosciuto in città e non solo, gestiva la Cornetteria di Notte, in viale Alfieri, da decenni uno dei più noti locali della provincia e collegato alla panetteria “Da Raffaele”, fondata da suo padre. Capoccia era tra i collaboratori del sito LeccePrima, in qualità di fotografo.