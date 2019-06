Luca Delfino in carcere ha confessato altri due omicidi

Blitz dice

MeToo fuori dal vaso. Mondiali calcio femminile; bene, evviva, un piacere vederli, calcio non è sport solo per maschi. Ma qualcuno la fa appunto fuori dal vaso va dicendo: parità retributiva a lavoratori del calcio, donne e uomini pagati uguali. Calciatori lavoratori come rider, colf, prof? Non proprio, proprio no. Quindi stavolta MeToo a vanvera.