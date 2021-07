Luca Delfino chi è: l’omicidio di Antonella Multari e il caso Luciana Biggi

Stasera, venerdì 30 luglio, su Rete 4 andrà in onda il programma “Il terzo indizio”. Programma, quello condotto da Alessandra Viero nel 2016, che ha ricostruito alcuni importanti casi di cronaca. Nella puntata che sarà mandata in onda stasera si parlerà di Luca Delfino.

Chi è Luca Delfino? L’omicidio di Antonella Multari

Luca Delfino, 38 anni, è il killer genovese condannato a 16 anni e 8 mesi di reclusione per l’omicidio dell’ex fidanzata Antonella Multari (omicidio che avvenne il 10 agosto del 2007 a Sanremo).

Delfino e il caso Luciana Biggi

Delfino poi fu sospettato di aver ucciso anche un’altra ragazza, sua ex fidanzata, Luciana Biggi. La ragazza fu sgozzata tra i vicoli di Genova nell’aprile del 2006. In questo caso però Delfino fu assolto.

Le altre accuse contro Luca Delfino

In carcere poi Delfino, come ricostruisce l’Ansa, “è stato anche accusato di violenza sessuale e stalking nei confronti di un detenuto. Un detenuto, infatti, aveva raccontato che una notte si era svegliato perché Delfino lo stava palpeggiando. Dopo la denuncia e una aggressione subita in cella, l’omicida era stato trasferito in una nuova casa circondariale.

Delfino poi è stato anche indagato dalla procura di Firenze per un altro presunto omicidio. La vicenda era stata denunciata dal detenuto vittima del palpeggiamento: aveva detto che Delfino gli aveva confessato di avere ucciso un compagno di cella a Sollicciano e di essere riuscito a fare passare la cosa come un suicidio”.